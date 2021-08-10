شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة أحد رموز الإجرام بالنظام الإيراني تبدأ اليوم في السويد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ اليوم في العاصمة السويدية ستوكهولم محاكمة الإيراني حميد نوري المتهم بالتورط في مجازر إعدام أكثر من 30 ألفا من السجناء السياسيين عام 1988 من أعضاء منظمة «مجاهدي خلق» في إيران.

واتهم المدعون العامون في السويد حميد نوري بارتكابات جسيمة للقانون الدولي والقتل مع سبق الإصرار.

واعتُقل نوري فور وصوله إلى السويد في نوفمبر 2019، وفي سابقة بتاريخ القضاء السويدي، تم تمديد حبسه الاحتياطي، نظرا إلى وجود أدلة كافية لإدانته.

وتطالب المعارضة الإيرانية بزعامة مريم رجوي بفتح تحقيقات ومحاكمة قادة النظام المسؤولين عن المجزرة، ومن بينهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقالت المعارضة الإيرانية إنها تنظم مسيرات في ستوكهولم اليوم بالتزامن مع محاكمة حميد نوري، الذي كان يشغل منصب نائب مساعد المدعي العام لسجن جوهردشت في إيران.

وأوضحت في رسالة أرسلت إلى ”الخليج 365” أن مئات الإيرانيين سيشاركون في المسيرة لحث المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، لمحاسبة ومحاكمة قادة النظام الإيراني على جرائمهم ضد الشعب الإيراني، لا سيما مجزرة‌ عام 1988 للسجناء السياسيين.

وأكدت المعارضة أن المسيرة التي ستنظم خارج مبنى المحكمة سيشارك فيها عدد من المدعين والشهود الذين لديهم معرفة مباشرة برئيسي وحميد نوري وعدد كبير من أقارب ضحايا المجزرة من مختلف أنحاء أوروبا.

وفي الوقت نفسه، سيكون هناك معرض كبير حول مجزرة عام 1988، والتي وصفها رجال القانون الدوليون البارزون بأنها حالة واضحة للجريمة ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

فتوى خميني

يذكر أنه في عام 1988 أصدر خميني، مرشد إيران آنذاك، فتوى بإعدام جميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الذين كانوا ثابتين على موقفهم ورفضوا التوبة.

وفي وقت لاحق تم تشكيل «لجان الموت» في جميع أنحاء إيران؛ لتصفية السجناء السياسيين من أنصار منظمة مجاهدي خلق.

إبراهيم رئيسي الرئيس الجديد للنظام كان أحد أعضاء لجنة الموت الأربعة في طهران، والذي شارك بشكل مباشر في إعدام آلاف السجناء في سجني إيفين وجوهردشت.

إضرابات واعتصامات

من جهة أخرى واصلت الإضرابات والاعتصامات في مختلف المدن الإيرانية؛ احتجاجا على تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد بحسب ما أكدت المعارضة الإيرانية أمس.

ونقلت المعارضة عن تقارير وصلت إليها من وحدات المقاومة الإيرانية وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عمال شركة هفت تبه استمروا في إضرابهم لليوم الـ 27 على التوالي، حيث نظموا وقفة أمام مبنى قائممقامية شوش احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم المتمثلة في دفع الرواتب المتأخرة، وعودة المفصولين إلى العمل، وتجديد عقود العمال في قسم مكافحة الآفات، وتطعيم العمال، وتحديد مصير وضع الشركة بعد الإعلان عن إلغاء التنازل عنها.

ونظم طلاب جامعة العلوم الطبية في كرمانشاه وقفة احتجاجية أمام كلية الطب تأكيدا على مواصلتهم إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على سياسات التمييز التي يتبناها نظام الملالي، والأوضاع الصعبة التي يواجهونها خلال فترة التدريب المتعلقة بتخصص الطب، وتدني المعونة المالية، وزيادة عدد ساعات العمل، وعدم وضع التأمين وخبرة العمل لهؤلاء الطلاب في الاعتبار.