شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات إيران جرس إنذار حول «مستقبل المياه» في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد موقع «ورلد بوليتكس ريفيو» أن الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرا بسبب نقص المياه تشير إلى مستقبل مفلس للمنطقة من هذا المورد الطبيعي الهام.

وبحسب مقال لـ «كانديس روندو»، الزميلة البارزة في مركز مستقبل الحرب، طالما كانت مقاطعة خوزستان في جنوب غرب إيران بؤرة للاضطرابات المدنية وعدم الاستقرار.

وتابعت تقول: في 1979، في ذروة ثورة الملالي التي قادها الخميني، قادت قطاعات من الأقلية العربية الكبيرة في المحافظة حملة عنيفة من أجل الحكم الذاتي.

وأردفت تقول: كانت المحافظة الغنية بالنفط الواقعة على حدود العراق أيضًا في مركز أول هجوم كبير في الحرب العراقية الإيرانية خلال الثمانينيات، وأضافت: في عام 2005، هزت موجة من الهجمات بالقنابل شنها انفصاليون عرب أحواز عاصمة إقليم خوزستان، وبعد 6 سنوات، في 2011، أسفرت حملة القمع التي شنتها الحكومة الإيرانية على الاحتجاجات المستوحاة من الانتفاضات العربية عن مقتل 15 شخصًا.

اضطرابات واهتزاز

ومضت تقول: الآن، مع الاضطرابات التي هزت خوزستان مرة أخرى خلال الأسابيع العديدة الماضية، يبدو أن المقاطعة أيضًا تبرز كنقطة ساخنة أخرى في صراعات الشرق الأوسط المستمرة مع ندرة المياه والمخاطر المتزايدة لتغير المناخ.

وأردفت: في الواقع، تعد خوزستان في بعض النواحي نموذجًا مصغرًا للتحديات السياسية التي تواجهها إيران وجيرانها في الخليج العربي وحوض البحر الأبيض المتوسط بينما تصارع المنطقة حقيقة الزيادة المحتملة في درجات الحرارة قبل نهاية هذا القرن.

واستطردت: إذا كانت الاحتجاجات الأخيرة من قبل المواطنين الإيرانيين على نقص المياه في محافظة خوزستان بمثابة إجراء، فإن عدم الاستقرار في المنطقة المعرضة للجفاف يمكن أن يكون علامة مروعة على وجود مشاكل قادمة، ليس فقط في إيران، ولكن في الشرق الأوسط على نطاق واسع، التي خاضت حتى الآن معركة خاسرة للتخفيف من المخاطر البيئية والتكيف مع تغير المناخ.

ومضت تقول: بحسب مجلة «إيكونوميست» البريطانية، أثار الجفاف ونقص المياه احتجاجات من الجزائر والسودان إلى إيران.

وتابعت: مع استثناءات قليلة فقط فإن معظم الحكومات في الشرق الأوسط غير مجهزة للتعامل مع المخاوف الحالية الناجمة عن سوء إدارة المياه على المدى الطويل، ناهيك عن تسارع الطقس القاسي الذي يهدد مستقبل الكوكب بأسره.

التاريخ الحديث

وأضافت: الاتجاه مقلق، لأننا نعلم من التاريخ الحديث أن الجفاف في سوريا مهد الطريق جزئيًا للحرب الأهلية هناك، بمرور الوقت، قد يؤدي نقص المياه إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المنطقة، مما قد يؤدي بدوره إلى نشوب نزاع مسلح ونزوح السكان.

وأردفت: في علامة نادرة على الإذعان في مواجهة الضغط الشعبي، زعم المرشد الأعلى علي خامنئي: إنه متعاطف مع مطالب المحتجين للحكومة بتقديم حلول لنقص المياه الحاد في خوزستان.

وبحسب الكاتبة، قد يؤدي نقص المياه بمرور الوقت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المنطقة، مما قد يؤدي بدوره إلى نشوب نزاع مسلح ونزوح السكان.

ومضت تقول: تتميز خوزستان بالتنوع العرقي، وتضم واحدة من أكبر تجمعات العرق العربي في البلاد، كما أنها مركز مهم للإنتاج الزراعي في إيران، وتمثل معظم احتياطيات البلاد من النفط والغاز.

وتابعت: في السنوات الأخيرة، أدى مزيج من الأضرار البيئية الناجمة عن الاستجابات غير المدارة لسلسلة من الفيضانات والضغط على صادرات النفط والغاز بسبب الضغوط التي فرضتها العقوبات الأمريكية إلى تمزيق النسيج الاجتماعي والاقتصادي المتهالك بالفعل في المقاطعة.

وأردفت: خوزستان، مثل الكثير من إيران ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع وشمال أفريقيا، عندما يتعلق الأمر بالفشل في تخفيف الجفاف الذي يسببه الإنسان والتكيف مع تغير المناخ.

وأضافت: تعكس أزمة المياه في خوزستان عقودًا من سياسات التنمية الحكومية الإيرانية العشوائية، وفقًا لتقرير نشر في أبريل من قبل علماء المناخ الإيرانيين في مجلة «نيتشر»، فإن الاعتماد المفرط على أنظمة الري غير الفعالة في القطاع الزراعي هو أحد الأسباب الرئيسية للمشكلة، فيما يشبه إلى حد كبير بقية المنطقة الأوسع، حيث يتم استخدام 85 % من مصادر المياه المتاحة في ري الأراضي المستخدمة لإنتاج الغذاء، حيث يرتبط أمن إيران واستقرارها ارتباطًا وثيقًا بالتوازن بين الأمن الغذائي وندرة المياه.

منطقة مفلسة

ونقلت عن كافيه مدني، نائب وزير البيئة الإيراني السابق الذي يعيش في المنفى، قوله في مقابلة أجريت معه مؤخرًا: خوزستان مثل باقي أنحاء إيران والمنطقة مفلسة في المياه.

ومضت الكاتبة بقولها: لا شيء من هذا سر بالطبع، ظل التصحر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديًا دائمًا لعقود من الزمان، ومع ذلك، على الرغم من الأدلة الكثيرة على المخاطر الأمنية التي يتعرض لها العالم من منطقة تعاني من انعدام الأمن المائي الناجم عن المناخ، كان هناك حتى وقت قريب جدًا افتقار صارخ للقيادة بين النخبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البحث عن حلول.

وتابعت: بينما ينادي المنتدى الاقتصادي العالمي بـ «حقبة جديدة من دبلوماسية العمل المناخي في الشرق الأوسط» وتستعد الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف في قمة اتفاقية باريس في 2022، فإن دبلوماسية القمم لا تعوض نقص الاستثمار في الأساسيات مثل الآليات الإقليمية الموحدة لمراقبة مستويات المياه الجوفية، وكذلك مشاركة البيانات حول سياسات إدارة المياه وتأثيرات تغير المناخ.

ولفتت الكاتبة إلى أن أهم مبادرة لمعالجة تحديات الأمن المائي هي المبادرة الإقليمية لتقييم آثار تغير المناخ على الموارد المائية والضعف الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية.

وأوضحت أن أهم تقرير لتلك المبادرة كان في 2018 الذي توقع أن أجزاء من المنطقة العربية يمكن أن تشهد زيادة في درجات الحرارة بمقدار 3.2 درجة مئوية بحلول 2050 و5 درجات مئوية بحلول نهاية القرن 21، مما يجعل مساحات كاملة من المنطقة غير صالحة للسكن.

وتابعت: لكن هذا التحليل مضى عليه الآن ثلاث سنوات ولا يأخذ في الحسبان الاكتشافات الجديدة حول تأثير تغير المناخ في المنطقة وحول العالم، التي من المرجح أن تظهر في تقرير مرتقب للغاية من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي من المقرر إصداره في أغسطس.