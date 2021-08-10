شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تسيطر على سادس عاصمة إقليمية في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مسؤولون أن مسلحي طالبان سيطروا على عاصمة إقليمية أخرى في شمال أفغانستان أمس الاثنين، وهي السادسة التي تسقط في أيديهم في الأيام الأربعة الماضية.

واستولت الجماعة على المنشآت الحكومية الرئيسية في مدينة أيبك، عاصمة إقليم سامانجان، وفقا لعضو المجلس الإقليمي راز محمد واثنين من النواب يمثلان الإقليم في البرلمان.

وأوضحت النائبة محبوبة رحمت أن القوات الموالية للحكومة تخلت عن المدينة وهربت إلى قمة تل بعد أن فشلت الحكومة المركزية في إرسال تعزيزات وتنفيذ عمليات جوية لدعمها، مشيرة إلى انهيار معنويات القوات.

وقال نائب آخر من الدائرة الانتخابية إنه سيتم نشر نحو 300 جندي جديد لطرد طالبان من أيبك، حيث يعيش ما يقدر بنحو 120 ألفا و833 نسمة.

كان مسلحو طالبان اجتاحوا ثلاث عواصم إقليمية - مدينة قندوز وسار إي بول وتالقان - في غضون عدة ساعات. وتم الاستيلاء على مدينتي شبرغان في إقليم جوزجان وزارانج في جنوب غرب إقليم نمروز يومي الجمعة والسبت.

وسيطر مسلحو طالبان على أكثر من نصف مناطق أفغانستان وطوقوا نحو 12 عاصمة إقليمية منذ أن بدأت القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة انسحابها من البلاد في أوائل مايو.