طائرات التحالف تدك اجتماعا لقيادات مليشيات الحوثي غرب مأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهدفت طائرات التحالف، الثلاثاء، اجتماعا لقيادات مليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة رحبة جنوبي غرب مأرب.

وأشار الجيش اليمني في بيان، إلى أن استهداف طيران التحالف لهذا الاجتماع، أسفر عن مقتل جميع المشاركين فيه، وتدمير 5 مركبات عسكرية.



والجمعة الماضية، أعلن الجيش اليمني، مقتل عناصر حوثية بقصف مدفعي وجوي استهدف تحركاتهم في جبهات رحبة مراد جنوب محافظة مأرب.

واستهدفت مدفعية الجيش اليمني تحركات للمليشيات الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة رحبة، وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد منها تدمير طقم قتالي ومقتل جميع من كانوا على متنه.

وأعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني عن غارات جوية لطيران التحالف العربي ‏استهدفت تجمعات حوثية في جبهة رحبة ونتج عنها سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا.

ونسفت إحدى الغارات الجوية عربة مدرعة تابعة لمليشيات الحوثي، ما أدى لتدميرها ومصرع طاقمها.