تهديدات إيران تتصدر مباحثات وزيري خارجية أمريكا والسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان مباحثات هاتفية تناولت تهديدات إيران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن بلينكن ناقش خلال الاتصال، الهجوم الإيراني على ناقلة "ميرسر ستريت" في بحر العرب، وكذا دعم وقف إطلاق النار في اليمن.



وتناولت المباحثات أيضاً أبرز المستجدات في المنطقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

كما استعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، كشفت الجمعة الماضية، تفاصيل الهجوم الإيراني على الناقلة "ميرسر ستريت" في بحر العرب.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت الناقلة ميرسر ستريت إيرانية الصنع".

وأضافت، في بيان، أن "المسافة بين السواحل الإيرانية وموقع استهداف الناقلة ميرسر ستريت كانت ضمن نطاق الطائرات الإيرانية المسيرة".

وفتت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن "طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف الناقلة مساء يوم 29 يوليو لكنهما فشلتا".

وتابعت: "لكن طائرة مسيرة ثالثة نجحت في استهداف الناقلة ميرسر ستريت بعد فشل المحاولتين الأولتين".