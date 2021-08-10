موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. ميزانية أمريكا ومكاسب اللقاح وأزمة تركيا

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في مناطق جنوب إثيوبيا تنتشر زراعة قهوة الغابات والتي تعد الأجود حول العالم، كونها لم تستخدم فيها أي تحسينات.

تحت وطأة أزمة مالية ونقدية واقتصادية حادة، سجلت تركيا عجزا قياسيا بميزانيتها خلال شهر يوليو/تموز الماضي، ليقفز إلى 67.9 مليار ليرة.

أبلغت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، حاجتها إلى تقديم دعم دولي عاجل للاقتصاد الوطني، لمساعدتها في تخفيف معاناة المواطنين.

رفعت شركة "بيونتك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، توقعاتها لمبيعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا خلال عام 2021.

أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية، الإثنين، عن الإفراج بشكل مشروط عن وريث مجموعة سامسونج "لي جيه-يونج" المسجون حاليا.

نما إجمالي الإيرادات النفطية للسعودية بنسبة 11% إلى 248.7 مليار ريال (66.32 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري.

ارتفعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين المشفرة في التعاملات المسائية الإثنين إلى نحو 857.6 مليار دولار أمريكي.

بدأت الولايات المتحدة بلورة الإطار العام لميزانية العام المالي الجديد، في وقت دعت فيه وزيرة الخزانة الكونجرس لرفع سقف الدين، وسط مخاوف من إغلاق حكومي جديد.