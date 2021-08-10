«يدمر الكوكب».. تقرير أممي يوجه «إنذار أحمر للبشرية» حول ارتفاع درجة حرارة الأرض: «لا أحد في مأمن»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد تقرير أممي، أنه يمكن أن ترتفع حرارة الأرض بمقدار 1,5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية مع الاقتراب من 2030، أي قبل عشر سنوات من التوقعات السابقة.

جاء ذلك وفق ما أعلنه خبراء المناخ في الأمم المتحدة في تقرير جديد.

وأكد الخبراء أن مسؤولية البشرية بهذا الشأن "لا لبس فيها".

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة في تعليق له، أن التقرير "إنذار أحمر للبشرية".

ويتوقع أن ترتفع درجة حرارة الأرض بمقدار 1,5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وفقا للتقرير الجديد الصادر عن خبراء المناخ في الأمم المتحدة، وذلك مع الاقتراب من 2030، أي قبل عشر سنوات من الموعد المتوقع سابقا لبلوغ هذا الحد. حسبما نشر موقع "فرانس 24".

وسيستمر الارتفاع في درجات الحرارة بعد ذلك في تجاوز هذه العتبة، أحد البنود الرئيسية لاتفاق باريس، بحلول العام 2050، حتى لو تمكن العالم من الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الدفيئة، وفق تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وقال خبراء المناخ التابعون للأمم المتحدة في تقريرهم إن مسؤولية البشرية عن ظاهرة الاحتباس الحراري "لا لبس فيها"، موضحا أن النشاطات البشرية تسببت في ارتفاع درجة الحرارة 1,1 درجة تقريبا منذ القرن التاسع عشر.

وقالت فاليري ماسون ديلموت الرئيسة المشاركة لمجموعة الخبراء التي طورت هذا النص: "من الواضح منذ عقود أن نظام مناخ الأرض يتغير ودور التأثير البشري في النظام المناخي لا جدال فيه".

الوقود الأحفوري "يدمر الكوكب"

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تعقيبا على تقرير خبراء المناخ التابعين للأمم المتحدة، إنه يعلن نهاية الوقود الأحفوري الذي "يدمر الكوكب".

وأضاف في بيان أن التقرير، وهو الأول من نوعه منذ سبع سنوات، هو "إنذار أحمر للبشرية. أجراس الإنذار تصم الآذان: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الوقود الأحفوري وإزالة الغابات تخنق كوكبنا".

وأكد التقرير الأممي، أنه حان الوقت للتعامل بجدية بشأن تغير المناخ لأن كل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يزيد من الاحتباس الحراري. كما لاحظت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الأسبوع الماضي، أن 110 من أصل 191 طرفًا في الاتفاقية فقط قدمت مساهمات وطنية جديدة أو محدثة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف المقبل المعني بالمناخ. وتحتاج الحكومات إلى جعل خطط الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر جزءاً لا يتجزأ من التزامات اتفاق باريس. ويجب عليها تمويل ودعم البلدان النامية للتكيف مع تغير المناخ، كما وعدت في اتفاق باريس. كما يجب عليها إزالة الكربون بشكل أسرع. واستعادة النظم الطبيعية التي تقلل من الكربون. وتقليل غاز الميثان وغازات الاحتباس الحراري الأخرى بشكل أسرع. لندعم تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال للحد من تأثير المناخ على صناعة التبريد. وينبغي على كل شركة وكل مستثمر وكل مواطن أن يلعب دوره.

ولفت إلى أنه لا يمكننا التراجع عن الوقوع في أخطاء الماضي. لكن هذا الجيل من القادة السياسيين ورجال الأعمال، هذا الجيل من المواطنين الواعين، يمكنه تصحيح الأمور. ويمكن لهذا الجيل إجراء التغييرات المنهجية التي ستوقف ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، ومساعدة الجميع على التكيف مع الظروف الجديدة وخلق عالم يسوده السلام والازدهار والإنصاف.