شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بإصدار تراخيص وحدات الطعام المتنقلة من خلال تنمية المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن تقرير لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عن حصاد أعمالها وأنشطتها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى الذى صدر قرار جمهورى بفضه يوم 28 من شهر يوليو 2021، توصيات للجنة بشأن تسهيل إجراءات تراخيص وحدات الطعام المتنقلة، مما يشجع على دعم وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل للشباب، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.

وفى هذا الصدد، أوصت اللجنة بقيام وزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية بإيفاد اللجنة ببيان موضح فيه الأماكن التى تصلح لإقامة وحدات طعام متنقلة فى مختلف المحافظات والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة ودراسة آليات تفعيل وتنفيذ القوانين التى تنمى بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأوصت اللجنة بقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإعداد تصور لتعديل القانون 92 لسنة 2018، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يتضمن الاستفادة من خدمة الشباك الواحد المخصص لإصدار التراخيص لدى جهاز تنمية المشروعات طبقا للقانون 152 لسنة 2020، بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وطالبت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بقيام وزارة التنمية المحلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بمراجعة الاشتراطات الواردة باللائحة التنفيذية للقانون 92 لسنة 2018، لضمان التطبيق الفعلى للقانون على أرض الواقع.