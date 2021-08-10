​"زراعة النواب": المشروعات القومية لم تأتِ من فراغ وأحدثت نهضة تنموية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي تقوم بها الدولة حاليًا وتتبناها القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنها أحدثت نهضة تنموية حديثة بالبلاد.

وقال "الحصري"، إن تلك المشروعات والمبادرات القومية التي تتبناها القيادة السياسية لم تأتي من فراغ ولكنها جاءت بعد دراسات دقيقة وأبحاث علمية ورؤية مستفيضة للموارد الطبيعية والإمكانيات المتاحة وطرق الإستغلال العلمي الأمثل لهذه الموارد وربط هذا الإستغلال بالاحتياجات الفعلية للمواطنين وكافة القطاعات القائمه عليها كل في تخصصه.

جاء ذلك، خلال كلمته باللقاء الإعلامي التوعوي الذي نظمه مركز النيل للإعلام بمحافظة الشرقية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بعنوان " لمشروعات القومية شريان التنمية الزراعية" وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بقصر ثقافة ديرب نجم، وبإدارة شيرين أبو سمرة ممثلة مركز النيل للإعلام، و بحضور وكيلي وزارة الزراعة والري بالشرقية ورئيس مجلس مدينة ديرب نجم والدكتور عبدالباقي تركيا نائب دائرة ديرب نجم، وعدد من ممثلي روابط الترع وكبار المزارعين ومديري إدارات الزراعة والري والتعاون الزراعي وعدد كبير من كبار المزارعين والفلاحين.

وأشار "الحصري"، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من عنصر الأرض ووحدة المياه خاصة في الأراضي القديمة، وذلك من خلال تطوير نظم الري وتحسين نوعية التربة وتحسين السلالات سواء باستخدام التقاوى عالية الإنتاج والمقاومة للأمراض والقليلة الإستهلاك من المياه أو بالنهوض بكافة مستلزمات الإنتاج بشكل علمي، وهو ما يطلق عليه التنمية الرأسية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب،: "يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي، اقتحامه قطاع الزراعة بعدد كبير من المشروعات القومية في خطوة غير مسبوقة"، مستشهدًا بمشروع "حياة كريمة"، الذي يستهدف تطوير الريف المصري بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه، وكذلك مشروعات إنشاء محطات الكهرباء التي قضت على أزمة الكهرباء في مصر والريف بشكل خاص ومشروع تبطين الترع الذي يقضي علي كافة مظاهر التلوث ويحافظ علي الصحة العامة ويضمن توفير المياه ووصولها إلى نهايات الترع واستغلال كل نقطة مياه في رى الأراضي الزراعية، وكذلك مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة مثل مشروع الدلتا الجديدة ومشروع المليون ونصف فدان ومشروع الصوب الزراعية، بالإضافة الي خطة الدولة في تطوير نظام الري لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل ثورة حقيقية في القطاع الزراعي، وبدأت آثارها في الظهور مثل زيادة حجم الإنتاج في بعض المحاصيل لاسيما الموالح والزيتون والفراولة التي تحتل مصر مراكز دولية متقدمة في إنتاجها وتصديرها.

ومن جانبه أشار النائب الدكتور عبدالباقي تركيا، عضو مجلس النواب، إلى أهمية الإسراع في إنهاء الطريق الذي يربط الزقازيق مرورا بديرب نجم حتى السنبلاوين، موضحًا أنه سيحل أزمات عديدة لأبناء قرى ديرب نجم من حيث الوقت والجهد الذي يقطعونه للسفر للزقازيق خاصة الموظفين وطلبة الجامعة.

من جانبه أكد المهندس علي لاشين وكيل أول وزارة الزراعة بالشرقية، على أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، يدل علي مدى اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع.

وطالب سامي علوان عضو الاتحاد التعاوني الزراعي بديرب نجم، بسرعة إشهار نقابة للفلاحين لتمثيل تلك الفئة والتحدث بلسانهم.