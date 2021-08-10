​​​​التعليم العالي: 6 جامعات تكنولوجية جديدة تحت الإنشاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن الدولة تهتم بربط احتياجات سوق العمل المحلية والدولي بالبرامج التعليمية بالجامعات المختلفة سواء الحكومية أو الأهلية أو التكنولوجية أو الخاصة، حيث إن هناك احتياجًا شديدًا للسوق المصرية للعمالة المدربة بشكل جيد، لافتًا إلى أن مصر اهتمت بإنشاء الجامعات، بجانب تقدم الجامعات المصرية بالتصنيف الدولي للجامعات، وهناك 32 ألف بحث منشور دوليًا بعد أن كانت 15 ألف بحث فقط.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، في تصريح لبرنامج "الحقيقة" عبر قناة "إكسترا نيوز" والذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أنه تم ربط إنشاء الجامعات التكنولوجيا بالمناطق الصناعية في مصر، متابعًا: "لدينا 3 جامعات تكنولوجية على أرض الواقع، وبدأنا حاليًا في المرحلة الثانية حيث إنشاء 6 جامعات ترتبط بمناطق صناعية مهمة".

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن الهدف من ذلك أن يتدرب الطالب في هذه المناطق الصناعية، ويكون لدينا خريج مؤهل يلتحق مباشرة بسوق العمل ونساعد سوق العمل على تلبية احتياجاته.