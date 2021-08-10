"صحة الحيوان" ينظم دورة تدريبية حول أحدث التقنيات التكنولوجية في تشخيص الأمراض الفيروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

افتتح الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، الاثنين، دورة تدريبية مشتركة مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بوزارة التعليم العالى بعنوان "أحدث التقنيات التكنولوجية في تشخيص الأمراض الفيروسية في الحيوانات" بمشاركة 20 متدربًا من معاهد بحوث الصحة الحيوانية والأمصال واللقاحات البيطرية وكلية الطب جامعة عين شمس وكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة.

شارك من المحاضرين، الدكتور عمرو بيومي استاذ الفيرولوجيا بجامعة كوفنترى بإنجلترا والذى القى محاضرته بإستخدام تقنية الفيديو كونفرانس عن التقنيات الحديثة المستخدمة في تشخيص وعلاج الأمراض الفيروسية بإستخدام الحمض الريبوسومي الجزئي وتقنية الكرسبر.

وأكد الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد، أن هذه الدورة تأتى في نطاق الدورات المشتركة بين المعهد وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال منح دعم المؤتمرات للشباب لرفع كفاءات وبناء قدرات العاملين في مجالات البحث العلمى في مصر مشيرا إلى أنه سيتوالى تنفيذ تلك الدورات في المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، أشاد الحضور بالاستفادة العلمية وبإمكانيات مركز التدريب والتعلم والاستشارات والأدوات التدريبة التي نفذت بإستخدام المنصة الألكترونية لمركز التدريب التي ساعدتهم من التواصل مع الجامعات الأوروبية ومناقشة الأساتذة بتلك الجامعات.