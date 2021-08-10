الجزائر تعلن عن بدء إنتاج لقاح "سينوفاك" المضادّ لكورونا الشهر المقبل

اسماعيل عبد الحي - أعلنت الجزائر أمس الأحد، أنها ستبدأ إنتاج لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لكوفيد-19 في سبتمبر المقبل بطاقة تصل إلى مليوني جرعة شهريا.

وقالت رئاسة الوزراء الجزائرية في بيان، إن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أسدى تعليمات بضرورة رفع إنتاج الأوكسجين، المقدر حاليا بأكثر من 360 ألف لتر، إلى 470 ألف لتر، بدخول مصنع بطيوة بوهران حيز الخدمة، بالإضافة إلى 100 ألف لتر يتم إستيرادها عبر البواخر كل يومين، لتلبية الطلب وتحسبا لأي طارئ".

كما شدد البيان على ضرورة "تسريع وتيرة التلقيح لبلوغ المناعة الجماعية خاصة في الولايات الأكثر تضررا والأكثر كثافة كولايات العاصمة، وهران، سطيف وقسنطينة، لبلوغ على الأقل نسبة 60 بالمائة من عدد الأشخاص الملقحين".

وكشف البيان أن مجلس الوزراء قرر "دخول الإنتاج الوطني للقاح الجزائري - الصيني حيز الخدمة شهر سبتمبر المقبل بطاقة تصل إلى مليوني جرعة شهريا".

وسيكون "سينوفاك" اللقاح الثاني المضاد لفيروس كورونا الذي يتقرر إنتاجه محليا في الجزائر في شهر سبتمبر، فقبل أشهر أعلنت الجزائر أنها ستنتج اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" إعتبارا من سبتمبر أيضا، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".