«الإيجاد» تدعو إلى الحوار بعد معارك جنوب السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

دعت الهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد» التي تضم 7 دول من شرق أفريقيا أمس، حزب نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار إلى فتح سبل الحوار بعد معارك دامية بين أجنحة داخل التنظيم جرت في نهاية الأسبوع.

وجرت هذه المواجهات في ولاية أعالي النيل بين فصائل متناحرة داخل الذراع العسكرية للحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة مشار بعدما قال خصومه في الحزب إنهم أطاحوا به، أثارت مخاوف من تجدد أعمال العنف في هذا البلد الذي بالكاد خرج من حرب أهلية أوقعت أكثر من 380 ألف قتيل.

وعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في «الإيجاد»، «كينيا والصومال والسودان وجيبوتي وجنوب السودان وأوغندا» اجتماعاً طارئاً افتراضياً لبحث الوضع السياسي الحالي في جنوب السودان. وفي تغريدة في ختام الاجتماع، أعلن الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية وورنه جبيهيو أنه «دعا قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى فتح سبل الحوار لتسوية الخلافات بشكل سلمي بهدف الحفاظ على تطبيق الاتفاق الذي أنهى في 2018 الحرب الأهلية».

واندلعت الاشتباكات السبت الماضي بعدما أعلن خصوم رياك مشار أنهم عزلوه من رئاسة الحزب ومن جناحه العسكري، فيما اعتبر حلفاء مشار أن ما حصل انقلاب فاشل. وتبادل الجانبان الاتهامات حول من بادر إلى أعمال العنف التي قتل فيها 32 شخصاً على الأقل في ولاية أعالي النيل الحدودية مع السودان. وشكل القتال ضغطاً إضافياً على اتفاق السلام الهش الذي أُبرم في 2018 لتقاسم السلطة بين مشار وخصمه القديم الرئيس سلفا كير. ويشغل مشار منصب نائب الرئيس، بينما يتولى غريمه سلفا كير الرئاسة، ويدير الطرفان البلاد حالياً في تعايش صعب بعدما تواجها خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد في 2013.

الخرطوم تفتتح مركزاً جديداً لإيواء آلاف اللاجئين الإثيوبيين

أعلن مسؤول محلي بولاية القضارف المحاذية لإثيوبيا شرقي السودان افتتاح معسكر جديد لإيواء آلاف اللاجئين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن المدير التنفيذي لمحلية باسندة مأمون الضو القول إن «المحلية افتتحت مركزاً جديداً لإيواء اللاجئين الإثيوبيين».

ويعد المركز الرابع من نوعه بعد اكتظاظ مخيمات أُنشئت في كل من القلابات الشرقية والطنيدبة وأم راكوبة.

وأشار المسؤول إلى أن المركز الجديد سيخصص لقوميتي القمز والكومنت، ويستوعب في المرحلة الأولى 2500 لاجئ.

ويقع المركز الجديد في محلية باسندة المحاذية لإقليم الأمهرا الإثيوبي بحدود تبلغ 120 كيلومتراً.

وقال الضو إن هنالك 50 ألف لاجئ في طريقهم إلى محلية باسندة قادمين من 7 مناطق بإقليم الأمهرا.

وأفاد بأن «موجة النزوح العالية سببها الاضطرابات الأمنية والعمليات العسكرية بين قوميات الكومنت والأمهرا من جهة وبين القمز والأمهرا من جهة أخرى».

وأشار الضو إلى أن محلية باسندة تُعاني من نقص حاد في مياه الشرب ومعدات الإيواء والغذاء، نتيجة تأخر المنظمات والمانحين عن تقديم الخدمات الإنسانية.