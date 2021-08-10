الرئيس الجزائري يحذر من محاولات المساس بالجيش

ابوظبي - سيف اليزيد - الجزائر (وكالات)

حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من محاولات بعض الأطراف المساس بالجيش الوطني الشعبي، مؤكداً أن هدف هؤلاء هو رفع الحماية عن الجزائريين، لكون هذا الجيش «حامي اللحمة الوطنية».

وقال الرئيس الجزائري، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام أذيع مساء أمس الأول، إن «الجيش الوطني الشعبي هو العمود الفقري للدولة الجزائرية، وهو أمر ليس وليد اليوم، بل راجع للتاريخ الثوري للبلاد، حيث يعتبر سليل جيش التحرير، فضلاً عن كونه الضامن الدستوري لوحدة وسيادة البلاد».

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن تبون قوله إن «الأطراف التي تقود هذه المحاولات لا تفقه طبيعة الجيش الوطني الشعبي، الذي يعتبر كما تدل عليه تسميته، شعبياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى».