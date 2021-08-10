الحرائق تشتد في سيبيريا والدخان يصل للقطب الشمالي

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

واصلت حرائق الغابات التي تشهدها سيبيريا الاشتداد أمس، بحسب السلطات، إلى حد أن الدخان وصل إلى القطب الشمالي بحسب «ناسا».

وإحدى المناطق الأكثر تضرراً هي ياكوتيا، وهي منطقة شاسعة وغير مأهولة في شمال سيبيريا، حيث يواصل الوضع التفاقم مع اتجاه لارتفاع عدد ومساحة حرائق الغابات، كما كشفت وكالة الأرصاد الجوية الروسية «روسغيدرومي».

وبحسب قولها، فإن أكثر من 3,4 مليون هكتار من الغابات تحترق هناك حاليًا، بينها مناطق يصعب الوصول إليها ونائية. وأضافت «ينتشر دخان كثيف على مناطق واسعة».

من جهتها، أفادت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، أن الدخان الناجم عن حرائق ياكوتيا اجتاز أكثر من ثلاثة آلاف كلم ليبلغ القطب الشمالي وهو ما يبدو سابقة في التاريخ الموثق.