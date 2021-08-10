تونس تتسلم مساعدات طبية جديدة من دول عدة

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقت تونس، الاثنين، دفعة جديدة من الإمدادات الطبية القادمة من مصر ورومانيا وفلسطين وإيطاليا، لمساعدتها في مجابهة الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد.

وحطت ثلاث طائرات عسكرية من مصر محملة بالأكسجين ومستلزمات طبية ضمن جسر جوي أمنته القاهرة منذ منتصف يوليو الماضي لمساعدة تونس في مكافحة الوباء.

وتسلمت تونس 50 جهاز مكثف أكسجين من فلسطين.

وأرسلت رومانيا طائرة عسكرية محملة بـ 188 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا ومستلزمات طبية، ووحدات اختبار سريع، وفريق طبي.

كما وصلت تونس باخرة إيطالية محملة بشحنة جديدة من الأكسجين.

تأتي المساعدات في وقت أعلن فيه وزير الصحة علي مرابط بداية انفراج في الأزمة الصحية، مع تقلص أعداد المصابين والوفيات بشكل ملحوظ، بعد موجة بلغت ذروتها في يوليو الماضي.