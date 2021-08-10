هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع اليوم، متراجعة بأكثر من 2%.

وزاد أجواء التشاؤم تحذير مخيف من لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ عقب حرائق في اليونان دمرت منازل وغابات، وكذلك الفيضانات في أجزاء من أوروبا الشهر الماضي.

عقود خام برنت القياسي العالمي أنهت جلسة تداول اليوم منخفضة 1.66 دولار، وبنسبة 2.4 في المئة، لتسجل عند التسوية 69.04 دولارا للبرميل.

بينما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار، وبنسبة 2.6 في المئة، لتبلغ عند التسوية 66.48 دولارا للبرميل.

وهذان هما أدنى مستويات إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ 19 يوليو الماضي، وأثناء الجلسة هوى الخام الأمريكي إلى أقل مستوى منذ مايو.

وكانت مصارف استثمار كبرى في وول ستريت، خفضت اليوم توقعاتها للنمو في الصين بعد تباطؤ غير متوقع في نمو الصادرات، ومخاوف من أن زيادة في الإصابات بفيروس كورونا قد تقيد النشاط الاقتصادي.