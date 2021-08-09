اخبار العالم

الجزائر: وفاة 3 أشخاص في حرائق مهولة شرقي البلاد

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: وفاة 3 أشخاص في حرائق مهولة شرقي البلاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

أفاد تقرير أخباري بأن 3 أشخاص لقوا حتفهم جراء حرائق هائلة اندلعت بولاية تيزي وزو، التي تقع على مسافة 100 كيلومتر شرقي العاصمة الجزائرية.

 

وكشفت قناة "الشروق" التلفزيونية المحلية أن الضحايا هم شابان وفتاة، من دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

 

وأعلن جهاز الدفاع الوطني (الحماية المدنية) أمس الاثنين، تسجيل 31 حريقا عبر 14 محافظة (ولاية) منها 10 حرائق بولاية تيزي وزو ، و4 حرائق بولاية جيجل، مؤكدا أن وحداته تعمل جاهدة على إخمادها.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا