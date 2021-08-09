قيادة المقر المتقدم لعمليات الرصافة تخاطب قطعاتها: دوركم مميز وجهودكم استثنائية

وقالت قيادة المقر المتقدم في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قائد المقر المتقدم لعمليات الرصافة اللواء ظافر المحمداوي تفقد قاطع الرصافة اليوم الاثنين".

وبحسب البيان، فان المحمداوي أكد للقطعات الماسكة أن "دوركم مميز وقاطعكم مهم .. جهودكم استثنائية وتضحياتكم محط تقدير".