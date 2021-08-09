انت الان تتابع خبر قيادة المقر المتقدم لعمليات الرصافة تخاطب قطعاتها: دوركم مميز وجهودكم استثنائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اثنى قائد المقر المتقدم لعمليات الرصافة اللواء ظافر المحمداوي، الاثنين، على جهود القوات الأمنية الماسكة لقاطع الرصافة.
وقالت قيادة المقر المتقدم في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قائد المقر المتقدم لعمليات الرصافة اللواء ظافر المحمداوي تفقد قاطع الرصافة اليوم الاثنين".
وبحسب البيان، فان المحمداوي أكد للقطعات الماسكة أن "دوركم مميز وقاطعكم مهم .. جهودكم استثنائية وتضحياتكم محط تقدير".