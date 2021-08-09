اعتقال 12 تاجراً بعد محاولتهم رفع اسعار المواد الغذائية

وقالت الوكالة في بيان، انه "بناءً على ما تم تداوله من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناشدة لاحد المواطنين الكرام وبحسب توجيه وزير الداخلية عثمان الغانمي لتعزيز إجراءات المراقبة لبعض ضعاف النفوس من تجار المواد الغذائية الذين عمدوا إلى رفع أسعار هذه المواد مع حلول شهر محرم الحرام واستغلال حرص مواطنينا الكرام بإقامة مجالس عزاء الإمام الحسين عليه السلام".واشارت الى ان "أمر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق اول الحقوقي احمد ابو رغيف وبمتابعة ميدانية من قبله وجه بتعزيز إجراءات المراقبة وتشديد آليات متابعة أسواق المواد الغذائية في جميع محافظات البلاد فقد تم القاء القبض على (١٢) تاجرا من المخالفين واحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل نتيجة استغلالهم للمواطنين الكرام".

وأوعز "لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة في بغداد ومديرياتها في المحافظات كافة باستمرار إجراءات المتابعة وضبط كل الحالات المخالفة".