اخبار العالم

الإعلام الأمني تعلن اعتقال 'إرهابي' شمالي بغداد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الإعلام الأمني تعلن اعتقال 'إرهابي' شمالي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن اعتقال أحد عناصر ما تسمى بـ"ولاية العراق" التابعة لتنظيم داعش شمالي بغداد.
وقالت الخلية في بيان، ورد للسومرية نيوز، انه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، من خلال مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، وبعد عملية الرصد والمتابعة، فقد تم القاء القبض على احد الارهابيين الذي عمل كعنصر فيما يسمى مفرزة أمنية ضمن ولاية العراق قاطع شمالي بغداد".

واشارت الى ان "الارهابي نفذ العديد من العمليات الإرهابية ، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصولياً لإكمال أوراقه التحقيقية".
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا