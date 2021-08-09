الإعلام الأمني تعلن اعتقال 'إرهابي' شمالي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن اعتقال أحد عناصر ما تسمى بـ"ولاية العراق" التابعة لتنظيم داعش شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان، ورد للسومرية نيوز، انه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، من خلال مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، وبعد عملية الرصد والمتابعة، فقد تم القاء القبض على احد الارهابيين الذي عمل كعنصر فيما يسمى مفرزة أمنية ضمن ولاية العراق قاطع شمالي بغداد".



واشارت الى ان "الارهابي نفذ العديد من العمليات الإرهابية ، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصولياً لإكمال أوراقه التحقيقية".