أمين بغداد يؤكد ضرورة اتباع المواصفات الفنية العالية في تطوير المحلات

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لأمين بغداد للاطلاع على المراحل النهائية لاكساء وتطوير جزء من محلة ٣٠٧ حي الطيارين ضمن قاطع بلدية الاعظمية وكذلك الاطلاع على المراحل الاولى لتطوير واكساء محلة ٦٥٧ في الغزالية و٦٤٣ في حي العدل ضمن قاطع بلدية المنصور .ونقل بيان للأمانة ورد للسومرية نيوز، عن امين بغداد قوله ان "كوادر امانة بغداد في دائرة المشاريع وبلدية الاعظمية وبتدقيق من شركة ابن رشد الفاحصة بذلت جهود كبيرة لانجاز اعمال تطوير محلة الطيارين وبمواصفات فنية عالية وستكون انطلاقة لمحلات اخرى في مدينة بغداد".

واضاف انه "خلال الايام القليلة المقبلة سنباشر بتطوير (٦) محلات سكنية اهمها منطقة الفضيلية التي لم تشهد اي عملية تطوير سابقاً وكذلك تطوير (٣٥) محلة وشارع رئيس في طور الدراسة والتحليل في جانبي العاصمة ضمن مشروع نهضة بغداد".



وتابع، "لدينا تحدي للدخول بتطوير المناطق المكتضة سكانياً التي تعرف بالمناطق الشعبية لنجعلها نموذج باعمال التطوير"، مؤكداً ضرورة "اتباع المواصفات الفنية العالية في عمليات التطوير والاكساء واخضاعها للفحص والتدقيق المستمر من قبل شركة ابن رشد العامة وهي خطوة جديدة تشهدها اعمال امانة بغداد حرصاً على توفير اعمال رصينة ترتقي بواقع مدينة بغداد"".