مدعي الجنائية الدولية يصل السودان الثلاثاء لبحث جرائم نظام البشير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، لبحث جرائم النظام السابق بدارفور.

ويضم وفد الجنائية الدولية، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، كبير محامي الادعاء بالمحكمة جوليان نيكولز، ومستشار المدعي العام توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء داهيرو سانت انا.



وأشارت الوكالة السودانية، إلى أن الزيارة تهدف إلى لقاء مسؤولي الحكومة لمناقشة وتعزيز سبل التعاون حول ملف التحقيق الجاري المتعلق بدارفور، بالإضافة إلى اللقاء بالدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

ومن المقرر أن يعقد المدعي العام مؤتمرا صحفيا في ختام زيارته للبلاد يوم الخميس المقبل.

وهذه الزيارة الرابعة من نوعها لوفد من الجنائية الدولية إلى السودان منذ إنهاء حكم الإخوان، إذ كانت الجولات السابقة تضمنت مشاورات مع الحكومة السودانية بشأن محاكمة المطلوبين المتهمين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية بدارفور.

والمطلوبون للجنائية الدولية هم: الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ووزير داخليته أحمد هارون، بجانب علي كوشيب الذي سلم نفسه وتجري محاكمته في لاهاي حاليا.

ووافقت الحكومة السودانية على محاكمة المطلوبين إلى الجنائية الدولية إنفاذا لاتفاق جوبا للسلام في السودان.