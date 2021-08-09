شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر: وفاة 3 أشخاص في حرائق مهولة شرقي البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أفاد تقرير أخباري بأن 3 أشخاص لقوا حتفهم جراء حرائق هائلة اندلعت بولاية تيزي وزو، التي تقع على مسافة 100 كيلومتر شرقي العاصمة الجزائرية.



وكشفت قناة "الشروق" التلفزيونية المحلية أن الضحايا هم شابان وفتاة، من دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

وأعلن جهاز الدفاع الوطني (الحماية المدنية) أمس الاثنين، تسجيل 31 حريقا عبر 14 محافظة (ولاية) منها 10 حرائق بولاية تيزي وزو ، و4 حرائق بولاية جيجل، مؤكدا أن وحداته تعمل جاهدة على إخمادها.