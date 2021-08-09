شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات لمجلس الشيوخ فى مجال الاتصالات أبرزها زيادة الحاضنات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من التوصيات البرلمانية الهامة وجهها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مقدمتها ضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية لتمكين القطاعات المختلفة من تحقيق خططها فى التحول الرقمي

وتأتى هذه التوصيات، ضمن مجموعة كبيرة من التوصيات الهامة التى تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والتى وافق عليها المجلس النيابى :

1- توصى اللجنة بضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى الذى يخدم كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية فى الدولة.

2- هناك إنجازات كبيرة شهدها القطاع من ناحية التوسع فى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن مازالت هناك مشكلة كبيرة فى جودة الخدمات المقدمة، لذا نوصى بضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية لتمكين القطاعات المختلفة من تحقيق خططها فى التحول الرقمي

3- ثمنت اللجنة عزم الحكومة على ضخ استثمارات كحزم تحفيزية لتحريك الاستثمار بخطى متوازنة وثابتة، وتوصى اللجنة بزيادة عدد الحاضنات التكنولوجية وعدد الشركات المحتضنة، حيث كان من المستهدف فى برنامج الحكومة الوصول إلى 30 حاضنة فى عام 2021/2022.