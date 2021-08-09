"حيثيات سجن الطبيب المتحرش وحقيقة إضراب علا القرضاوي عن الطعام".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تأجيل محاكمة بديع وعزت في أحداث المنصة لجلسة 6 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد ومحمد البلتاجي، وأسامة يس و75 آخرين، في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة"، لجلسة 6 سبتمبر المقبل.

بعد تداول صورتها بالفيسبوك... العثور على فتاة من ذوي الهمم بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لفتاة متغيبة مقيمة بمحافظة سوهاج، ومرفق بالمنشور بيانات شقيقها.

مصدر أمني ينفي إضراب علا القرضاوي عن الطعام داخل محبسها

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إضراب الإخوانية علا القرضاوي عن الطعام داخل محبسها.

وأكد المصدر، عدم صحة تلك الادعاءات جملة وتفصيلاً.

الجنايات عن سجن الطبيب المتحرش بالرجال 16 سنة: شرع في هتك عرض عباس أبوالحسن 3 مرات

أودعت الدائرة 31 جيزة، المنعقدة بزينهم، حيثيات حكمها القاضي بمعاقبة طبيب الأسنان الشهير "ب. س" بالسجن المشدد 16 عاما بتهمة هتك عرض 4 رجال بالقوة.

"رأسها تهشمت".. فتاة تلقى نفسها من الطابق الرابع ببولاق الدكرور

انتحرت فتاة في العقد الثالث من عمرها، حاصلة علي ليسانس حقوق؛ قفزا من الطابق الرابع لمرورها بأ ?زمة نفسية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

غلبه شيطانه وأهواه إلى الشذوذ الجنسي.. حيثيات سجن طبيب في هتك عرض عباس أبوالحسن وآخرين

أودعت الدائرة 31 جيزة، المنعقدة بزينهم، حيثيات حكمها القاضي بمعاقبة طبيب الأسنان الشهير "ب. س" بالسجن المشدد 16 عاما بتهمة هتك عرض 4 رجال بالقوة.

تفاصيل العثور على جثة شاب عربي داخل شقة في بولاق الدكرور

عثر الأهالى على جثة يمني متوفى داخل شقته ببولاق الدكرور؛ ودلت التحريات الأولية أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

تأجيل استئناف فتاة "تيك توك" ريناد عماد على حبسها لجلسة 12 أكتوبر

أمرت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل استئناف فتاة تيك توك ريناد عماد على حبسها 3 سنوات لجلسة 12 أكتوبر، لتقديم المستندات.