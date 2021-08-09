"شبيهة بإيبولا".. غينيا تسجل أول حالة إصابة بحمى ماربورج

محمد اسماعيل - القاهرة - كوناكري - (د ب أ)

سجلت غينيا أول حالة إصابة بحمى ماربورج النزفية، الشبيهة بفيروس إيبولا، حسبما أفادت الحكومة ومنظمة الصحة العالمية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سوري كيرا، المتحدث باسم الوكالة الوطنية للأمن الصحي في غينيا قوله عبر الهاتف إن نتائج الاختبارات جاءت إيجابية للمرض النادر بعد إرسال عينات إلى معهد "باستير" بالسنغال المجاورة. وتم أخذ العينات من الحالة المشتبه بها يوم 5 أغسطس بمنطقة "جيوكيدو" جنوب غينيا.

وأفادت السلطات بأنه تم عزل المريض وتتم بشكل يومي مراقبة 155 شخصًا اختلط بهم.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل المرض في غرب إفريقيا بعد تفشيه في وقت سابق في ألمانيا وصربيا وأنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وكينيا وجنوب أفريقيا. وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إنه يتم حاليا تنفيذ استجابة في حالة الطوارئ، تشمل مراقبة عبر الحدود.

وقال ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لإفريقيا في بيان "نحن نعمل مع السلطات الصحية لتنفيذ استجابة سريعة تبني على الخبرة السابقة لدى غينيا في التعامل مع إيبولا الذي ينتقل بنفس الطريقة".