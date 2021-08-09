"فداك يا أمي".. لماذا أشعل "عاطل البرادعة" النيران في أسرة ابن عمه؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

مأساة إنسانية تعيشها أسرة "محمود رجب - 21 عامًا"، في قرية البرادعة التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والذي لقي مصرعه حرقًا بفعل عاطل من أبناء عمومته، أشعل النيران في المجني عليه ووالدته، التي لا تزال تخضع للعلاج، مع هول صدمة رحيل ابنها.

تفاصيل الواقعة كشفتها السيدة "نورا" والدة المجني عليه، في حديثها لمصراوي، عن مقتل ابنها ومشهد إشعال النيران بجسده؛ فقالت: "هذا المشهد لا يغيب عن ناظري منذ وقوعه.. أنا راضية بقضاء الله وقدره وبدعي أن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي أحدًا بتلك المصيبة.. كل اللي عايزاه حق ابني".

"فداك يا أمي".. كيف قُتل ضحية واقعة "البرادعة"

يوم الواقعة، بدأ المتهم الأحداث بإعادة "تعريش" لسقف منزل أسرة المجني عليه، وكان استولى عليه منذ فترة، وتمكن الأهالي من إخراجه قبل استيلائه عليه مرة أخرى، وفق أقوال المجني عليها.

حينها ذهب زوج المجني عليها لإبلاغ الشرطة، إلا أنه خلال هذه الفترة فاجأ المتهم المجني عليهما (الأم وابنها) بتهديدهما لمنعهما من دخول المنزل مستخدمًا أسطوانة بوتاجاز وزجاجة بنزين، قبل أن يشعل النيران في جسد السيدة وابنها. "هرول ابني نحوي محاولاً إنقاذي من النيران باحتضاني قائلاً: فداكي يا أمي، إلا أن المتهم اقترب منه وسكب البنزين فوق رأسه لتمسك النيران في جسد ابني الذي لم يجد أحدًا ينقذه".

لاحقًا، توفي ابن السيدة "نورا" داخل العناية المركز بالمستشفى، بعد أن فشلت محاولات إنقاذه مع شدة إصابته، بينما لا تزال السيدة تتلقى العلاج اللازم لحالتها.

واقعة البرادعة.. بدأت بخلاف بين أبناء عمومة وانتهت بقتيل ومصابة

في شهادته، قال محمد رجب والد المجني عليه إن خلافًا بدأ بعد شرائه منزلاً قديمًا من ابن عمه؛ شقيق المتهم، الذي ادعى بأحقية له في هذا البيع لأنه كان يسكن هذا المنزل رفقة شقيقه البائع، لكنه لم يكن يملك أي سند قانوني بذلك، وفق ما أوضحه والد المجني عليه، الذي أشار إلى أنه اتبع الإجراءات القانونية لإخراج ابن عمه المستولي على المنزل، بتحرير محضر حمل رقم 7337 مركز شرطة القناطر، إلا أن الواقعة بدلت سير الأمور من استيلاء على منزل إلى جريمة قتل راح ضحيتها شاب وأصيبت والدته، لتدخل مرحلة جديدة تنتظرها ساحات القضاء.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القناطر تقلت إخطارًا بإصابة ربة منزل وابنها بحروق، إثر إشعال عاطل النيران بمحيط منزلهما لمنع المجني عليهما من الاقتراب منه، وألقي القبض على المتهم، بينما تولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية.

بينما أثبتت التحقيقات وجود خلاف على ملكية المنزل بين المتهم والمجني عليهما، واستيلاء الأول على المنزل منذ فترة، وفشل كل محاولات الصلح بين الطرفين، وهو ما على إثر ارتكب المتهم جريمته على النحو المذكور سلفًا.

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