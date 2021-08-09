بريطانيا تعتزم تخفيف قواعد السفر المرتبطة بكورونا من أجل قمة المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

تعتزم حكومة المملكة المتحدة تخفيف قيود السفر للسماح لعشرات الآلاف من المسؤولين الحكوميين ونشطاء المناخ والصحفيين من شتى أنحاء العالم ليتمكنوا من حضور قمة كبرى تعقد في اسكتلندا والتي تبدأ في أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة البريطانية عرضت لقاحات على المندوبين من الدول التي لا تتاح لها هذه اللقاحات.

وقال مسؤول بقمة المناخ الأممية "كوب 26" التي من المتوقع أن تكون إحدى أكبر الفعاليات الدولية التي تستضيفها بريطانيا ، حيث يحل 25 ألف شخص على جلاسجو لحضور المحادثات التي تستمر أسبوعين ، إن بريطانيا تعتزم الآن تخفيف الحجر الصحي وقواعد السفر لهم .

وأضاف المسؤول أن رئيس الوزراء بوريس جونسون حريص على عقد المفاوضات من خلال الحضور الشخصي بعد أن تأجلت القمة في العام الماضي بسبب الجائحة.

كان تقرير أممي أعده علماء من حول العالم ونشرته اليوم الاثنين "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" ، قد حذر من أن البشرية ستواجه طقسا أكثر تطرفا خلال السنوات القادمة، وأنها ستعاني من تداعيات ارتفاع مناسيب مياه البحار وذوبان الجليد في القطب الشمالي.