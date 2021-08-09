مسام: المجتمع الدولي يتجاهل تطهير اليمن من ألغام الحوثي

قال مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، إنه «على الرغم من أن قضية ألغام الميليشيات، كانت ولا تزال قضية جوهرية لبلوغ السلام، إلا أن المجتمع الدولي ما زال يدير ظهره لهذه الجريمة النكراء، ولم يتحرك جديا لوقف العبث بأرواح الأبرياء في اليمن».

وأضاف: «لقد زرعت الميليشيات الألغام في كافة المناطق التي وصلت إليها، واندحرت منها وفي تلك المناطق التي لا تزال تسيطر عليها، وفي مناطق التماس بشكل عشوائي ودون التفريق بين مواقع عسكرية ومدنية، لذلك يمكن العثور عليها بين منازل المواطنين والمدارس والمساجد والأسواق، ومناطق الرعي والزراعة، ومصادر المياه والمصالح العامة والطرقات الرئيسية والفرعية، وحتى في المياه الإقليمية وممرات الملاحة الدولية».

وقد خلفت تلك الفخاخ المئات من القصص المأساوية لضحايا مدنيين، والتي رصدتها عدسات المصورين أو دونتها المنظمات الحقوقية.

دور إنساني

لم تمنع مشروع مسام من قطع أشواط كبيرة في نزع الألغام وإتلافها، إضافة إلى التوعية بمخاطرها وتقديم المساعدة للضحايا. فلقد استطاع مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لعب دور رئيسي في رسم الأمل في حياة اليمنيين، من خلال دعم البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بالأجهزة والمعدات الهندسية، وكذلك عن طريق تنفيذ أنشطة مشتركة وبعث فرق متخصصة لنزع الألغام، شملت كافة المناطق المحررة، مما مكن النازحين من العودة إلى منازلهم وقراهم ومناطقهم، علاوة على تقديم الرعاية الطبية والدعم الإنساني لضحايا الألغام.

وواصل «مسام» تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، التي زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية في المناطق السكنية والمدارس والطرقات في مختلف محافظات اليمن. وبلغ عدد الألغام التي أزالها المشروع السعودي «مسام» منذ بدايته وحتى اليوم نحو 266.452 لغما، في حين يواصل الفريق تطهير الأراضي اليمنية، والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.

نزع 1412 لغما الشهر الحالي

تمكّن المشروع خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2021 من انتزاع 1.415 لغمًا، تنوعت ما بين 13 لغمًا مضادًا للأفراد، و672 لغمًا مضادًا للدبابات، و730 ذخيرة غير متفجرة. ونُزع في محافظة الجوف بمديرية خب الشعف لغمان مضادان للأفراد و81 لغمًا مضادًا للدبابات، و16 ذخيرة غير متفجرة، وبمديرية قعطبة بمحافظة الضالع نزع لغمان مضادان للأفراد و7 ألغام مضادة للدبابات و8 ذخائر غير متفجرة، إضافة إلى نزع 90 لغمًا مضادًا للدبابات و22 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج تمكن فريق «مسام» من نزع 31 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة، إلى جانب نزع 115 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بالمحافظة ذاتها.

ألغام مضادة

وفي محافظة مأرب نزع 16 لغما مضادا للدبابات، و19 ذخيرة غير متفجرة بمديرية المدينة، وفي مديرية الرحبة بالمحافظة ذاتها نزع 4 ألغام مضادة للأفراد، ولغم واحد مضاد للدبابات و5 ذخائر غير متفجرة.

كما نجح فريق «مسام» بمحافظة شبوة في نزع 13 لغمًا مضادًا للدبابات، و9 ذخائر غير متفجرة بمديرية عين، ونزع 74 لغمًا مضادًا للدبابات و404 ذخائر غير متفجرة في مديرية عتق، وبمديرية بيحان نزع لغم واحد مضاد للأفراد و6 ألغام مضادة للدبابات و9 ذخائر غير متفجرة، وبمديرية عسيلان تمكن الفريق من نزع 87 لغمًا مضادًا للدبابات، و25 ذخيرة غير متفجرة.

وفي محافظة تعز تمكن الفريق من نزع 31 لغمًا مضادًا للدبابات، و11 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الوازعية، فيما نزع 12 لغمًا مضادًا للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخا، إضافة إلى نزع 41 لغمًا مضادًا للدبابات و44 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و182 لغمًا مضادًا للدبابات، و31 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.

إنجازات مشروع مسام في اليمن

266.452 لغما تمت إزالتها

85.511 لغما إجمالي الألغام المضادة للدبابات

25.168.541 مترا مربعا من الأراضي اليمنية تم تطهيرها

101 ضحية بسبب ألغام‬ الحوثي خلال النصف الأول من 2021