المملكة تساعد فيتنام لمكافحة جائحة كورونا

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات طبية ووقائية لجمهورية فيتنام لمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد- 19). وقام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة المملكة بجمهورية فيتنام ويبار عبدالله البصير، سلمها لنائب وزير الصحة الفيتنامي ترلنج كووك كنج، وذلك في العاصمة هانوي.

وعبر كنج عن شكر وامتنان حكومة فيتنام لحكومة المملكة العربية السعودية على الوقوف معها ومساعدتها في مواجهة الوباء.

ويأتي ذلك امتدادا للمساعدات التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة لمواجهة جائحة كورونا.

هدية لتشاد

من جانب آخر، سلّم المركز 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية تشاد، سلمها للجانب التشادي - نيابة عن المركز - نائب رئيس البعثة عبدالعزيز بن عبدالله البداح، بحضور ممثل وزارة الصحة والتضامن الوطني وممثل وزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة. وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

خدمات علاجية

في اليمن، قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 1382 مستفيدًا خلال الفترة من 22 حتى 28 يوليو 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 667 مستفيدًا، وقسم الملاحظة 31 شخصًا، وعيادة التنويم 17 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 667 شخصًا.

كما راجع قسم المختبر 267 شخصَا، وقسم المصابين بالأوبئة 667 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 186 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 9 مستفيدين، فيما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات.