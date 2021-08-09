20 دولة تقدم الدعم لحرائق اليونان

عرضت ولاية بافاريا الألمانية على الحكومة اليونانية المساعدة في مكافحة حرائق الغابات الفادحة. وقالت وزارة الداخلية المحلية في الولاية: «تود بافاريا أيضا تقديم الدعم في هذا الوضع شديد المأساوية عبر إرسال رجال إطفاء متخصصين في مكافحة حرائق الغابات».

وأوضحت الوزارة أن أحد المتطلبات الأساسية لإجراء هذه المهمة هو تلقي طلب رسمي بالمساعدة من الحكومة اليونانية، موضحة أن هذا ليس متاحا بعد، وأن الولاية على تواصل مع القنصلية اليونانية.

وهناك مساعدات بالفعل من ألمانيا في طريقها اليونان، حيث تعتزم على سبيل المثال قوات طوارئ من ولايتي شمال الراين- ويستفاليا وهيسن تقديم الدعم في اليونان. تلقت اليونان عروضا متزايدة من دول أخرى بتقديم الدعم لها، وصل عددها حتى الإثنين إلى 20 دولة.