وأوضحت الوزارة أن أحد المتطلبات الأساسية لإجراء هذه المهمة هو تلقي طلب رسمي بالمساعدة من الحكومة اليونانية، موضحة أن هذا ليس متاحا بعد، وأن الولاية على تواصل مع القنصلية اليونانية.
وهناك مساعدات بالفعل من ألمانيا في طريقها اليونان، حيث تعتزم على سبيل المثال قوات طوارئ من ولايتي شمال الراين- ويستفاليا وهيسن تقديم الدعم في اليونان. تلقت اليونان عروضا متزايدة من دول أخرى بتقديم الدعم لها، وصل عددها حتى الإثنين إلى 20 دولة.
كانت هذه تفاصيل خبر 20 دولة تقدم الدعم لحرائق اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.