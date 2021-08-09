طالبان تسيطر على عواصم ستة أقاليم أفغانية

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قال عضو مجلس محلي إن حركة طالبان سيطرت على سادس عاصمة إقليمية في أفغانستان، اليوم الاثنين، تزامناً مع اقتراب اكتمال انسحاب القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة من البلاد.

واستولت الحركة، اليوم الاثنين، على مدينة «آيبك» عاصمة إقليم سمنكان الشمالي.

وقال ضياء الدين ضياء عضو المجلس المحلي في آيبك «الآن، طالبان تقاتل القوات الحكومية للسيطرة على مقر الشرطة ومجمع حاكم الإقليم».

وأضاف «عدة أجزاء من عاصمة الإقليم سقطت في يد طالبان».

وسيطرت طالبان على ثلاث عواصم إقليمية في مطلع الأسبوع هي مدن زرنج عاصمة إقليم نيمروز، وساري بول عاصمة إقليم شمالي يحمل الاسم نفسه وطالقان عاصمة إقليم طخار في شمال شرق البلاد.

وكانت قد سيطرت بالفعل على عاصمة إقليم قندوز في الشمال وعلى لشكركاه عاصمة إقليم هلمند.

وشنت قوات خاصة أفغانية هجوماً مضاداً، اليوم الاثنين، في محاولة للتصدي لمقاتلي حركة طالبان الذين اجتاحوا مدينة قندوز الشمالية أمس، وفر السكان من الصراع بعد أن تحدثوا عن دوي إطلاق نار وانفجارات لا تنقطع.

وحذر متحدث باسم طالبان الولايات المتحدة أمس الأحد من التدخل بعد ضربات جوية أميركية لدعم القوات الحكومية الأفغانية.

وفي الغرب، قال مسؤولون أمنيون إن قتالا عنيفا يجري على مشارف مدينة هرات. وقال عارف جلالي، رئيس مستشفى «هرات زونال» إن 36 شخصا قُتلوا وأصيب 220 في القتال على مدى 11 يوما مضت. وأضاف أن أكثر من نصف المصابين من المدنيين، وأن هناك نساء وأطفالا بين القتلى.

في غضون ذلك، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان اليوم الاثنين إن 20 طفلا قتلوا وأصيب 130 في إقليم قندهار الجنوبي في الأيام الثلاثة المنصرمة.

قال إرفيه لودوفيك دي ليس، ممثل يونيسف في أفغانستان «الأعمال الوحشية تتزايد يوما بعد يوم».

وفي إقليم هلمند، تحدث مسؤولون أمنيون عن انفجار مدو في لشكركاه عاصمة الإقليم صباح اليوم الاثنين.

وسيطر المقاتلون على عشرات الأحياء والمعابر الحدودية في الأشهر الأخيرة.

ونفذت الولايات المتحدة نحو عشر غارات في مطلع الأسبوع، عندما اجتاحت طالبان عواصم أقاليم، ودمرت التجهيزات والمعدات في إحدى هذه الغارات.