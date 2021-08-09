زلزال «25 يوليو» يفضح هشاشة «النهضة»

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا محمود (لندن)

قد يشهد راشد الغنوشي زعيم حركة «النهضة الإخوانية»، خلال الشهور القليلة المقبلة، أفول نجم الحركة التي شارك في تأسيسها قبل نحو 5 عقود، وذلك بعد أن أدرك التونسيون زيف شعاراتها وفساد قياداتها وعناصرها، بعد أن تبينت حجم مسؤوليتها، عن الوضع المتردي الذي وصلت إليه البلاد، بعد أكثر من 10 سنوات من سقوط نظام زين العابدين بن علي.

فالقرارات التصحيحية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد في الخامس والعشرين من الشهر الماضي لإنقاذ بلاده، جعلت الحركة الإخوانية بإجماع المحللين الغربيين في مهب الريح، لا سيما أن هذه الخطوات، التي تسلم سعيّد بموجبها السلطة التنفيذية، جاءت في وقت كانت «النهضة» مسرحاً فيه لانقسامات عميقة من الأصل.وهكذا أدت «انتفاضة 25 يوليو»، كما يسميها الكثير من التونسيين في إشارة إلى تاريخ صدور قرارات سعيّد، إلى وضع «النهضة» أمام «معضلة وجودية» بكل معنى الكلمة، وذلك في ضوء أنها كانت أشبه بـ «زلزال» ضرب هذه الحركة المنبثقة عن جماعة «الإخوان» الإرهابية، وكشف هشاشة وضعها السياسي، والتراجع الشديد الذي تواجهه شعبيتها في الشارع التونسي.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة «واشنطن نيوز داي» الأميركية، أشار محللون غربيون، إلى الأرقام التي تفيد بأن الحصة التصويتية لـ «النهضة»، تعاني من انخفاض مطرد منذ الانتخابات العامة التي شهدتها تونس في عام 2014، وقد تجسد ذلك بشكل أكبر في الاقتراع الذي أُجري قبل عامين، إذ خسرت آنذاك 36 من المقاعد التي كانت قد حصلت عليها في الانتخابات السابقة.

وتعني تلك الأرقام إجمالاً فقدان «النهضة» دعم مئات الآلاف من الناخبين التونسيين، منذ احتجاجات 2011، التي فتحت لها الباب، للعب دور أكبر على الساحة السياسية في البلاد.وخلال الشهور القليلة السابقة لقرارات 25 يوليو، وبالتزامن مع تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية في تونس، تصاعدت الانقسامات الداخلية في أوساط «النهضة»، حيث طالب الكوادر الشبان بإجراء تغييرات على قمة الحركة، بما في ذلك إنهاء حقبة الغنوشي، الذي أتم قبل أقل من شهرين عامه الثمانين.

وظهرت هذه الانقسامات على السطح بشكل أكبر، بعد قرارات الرئيس التونسي الأخيرة، التي مَثَلَّت «ضربة قاصمة» لا يُستهان بها لحركة النهضة، خاصة أنها جاءت إثر اشتداد حدة السخط الشعبي، على الطريقة التي تعاملت بها حكومة هشام المشيشي، المدعومة من الحركة، مع الأزمات التي تعصف بالبلاد، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية وتلك الناجمة عن التفشي الكارثي لوباء كورونا.

وأبرز المحللون في هذا السياق، الاتهامات العلنية، التي يوجهها الكثير من عناصر «النهضة» حالياً لقياداتهم وعلى رأسهم زعيمها، بتعريض وجود حركتهم للخطر بسبب الافتقار إلى الرؤية السياسية، ما قاد إلى إذكاء الصراع في أوساط هذه الحركة الإخوانية على نحو أكبر، بين من لا يزالون يؤيدون الغنوشي، ومن يطالبونه بتقديم استقالته من دون إبطاء.