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رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان يخضع لحجر صحي

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ابوظبي - سيف اليزيد - قالت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يخضع للحجر الصحي بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقاً أنه مصاب بفيروس المستجد، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأضافت رئاسة الوزراء، في بيان اليوم الاثنين، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ألغى جميع مواعيده خلال الأيام المقبلة والتزم بمتطلبات الحجر الصحي.
وأوضح البيان أن دياب سيعود إلى متابعة أعماله بعد إجراء فحص (بي سي أر) للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا صباح يوم الجمعة المقبل، والتأكد من عدم إصابته بالفيروس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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