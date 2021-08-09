دولة عربية تمنع 12 مسؤولاً من السفر بسبب شبهات فساد

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قال متحدث قضائي في تونس، اليوم الاثنين، إن قاضياً قرر منع 12 مسؤولاً من بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان من السفر بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات.

وأضاف محسن الدالي، المتحدث باسم القطب القضائي المالي أن من بين المسؤولين مديرين عاميين لشركة «فوسفات قفصة» ورجل أعمال يسيطر على نقل الفوسفات.

وكان الرئيس قيس سعيد قد قال إنه تجب محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات ويجب ألا يفلت أحد من القانون.

واتهم الرئيس سعيد، نوابا ورجال أعمال نافذين بالتحريض على احتجاجات وقطع السكك الحديدية ليستمر نقل الفوسفات عبر أسطول شاحنات مملوكة لهم.

ونقلت شركة «فوسفات قفصة» الحكومية، الأسبوع الماضي، شحنات فوسفات بالقطار للمرة الأولى خلال عام، في دفعة مهمة لصناعة الفوسفات الحيوية بالبلاد بعد أن توقف نقله بالقطار إثر الاحتجاجات التي أغلقت السكك الحديدية.

وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 مليون طن في عام 2010 لكنه تراجع إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.