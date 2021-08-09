افغانستان.. طالبان تهدد باقتحام كابل والرئيس غني يقرر تسليح الأهالي لقتالها

المنامة - ياسر ابراهيم - هدّدت طالبان باقتحام العاصمة الأفغانية كابل إذا فشلت المفاوضات مع الحكومة، في وقت قرر فيه الرئيس أشرف غني تسليح السكان المحليين لقتال الحركة مع احتدام معارك السيطرة على مراكز الولايات الأفغانية.



ويأتي الموقفان في وقت تستعد فيه العاصمة القطرية الدوحة لاحتضان اجتماع دولي لبحث الأوضاع في أفغانستان بمشاركة أميركية وروسية، في حين قالت ألمانيا إن حركة طالبان لا يمكن هزيمتها بدون مهمة قتالية جديدة.



ونقل موقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) عن المتحدث باسم حركة طالبان قوله إن الحركة ستقتحم المدن الأفغانية بما في ذلك كابل للإطاحة بالحكومة إذا فشلت المفاوضات.

وأضاف المتحدث باسم الحركة أنها تتوقع أن تكون هناك تسوية سياسية قبل أن تصبح الحرب أكثر فتكا.



ومن جانب آخر، نقل الموقع عن المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية أن الرئيس أشرف غني قرر تسليح السكان المحليين لقتال طالبان. وأكد المتحدث أن الحكومة الأفغانية ما زالت منفتحة على المفاوضات، لكن طالبان هي من تتراجع عنها، حسب تعبيره.

