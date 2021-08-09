تحذير من البنتاغون: “الوضع الأمني في أفغانستان لا يسير بالاتجاه الصحيح”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 مساءً - منذ 27 دقيقة

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من خطورة “الوضع الأمني في أفغانستان” الذي “لا يسير في الاتجاه الصحيح”، بعد سيطرة حركة “طالبان” على سادس عاصمة إقليمية في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي إن “الوضع الأمني في أفغانستان لا يسير في الاتجاه الصحيح، والولايات المتحدة قلقة حيال هذا الأمر، لكن قوات الأمن الأفغانية لديها القدرة على محاربة الجماعة المتمردة (طالبان)”.

وفي إشارة إلى القوات الأفغانية، أضاف: “هذه قواتهم العسكرية، وهذه عواصمهم الإقليمية، وشعبهم الذي يجب أن يدافعوا عنه، والأمر يعود إلى القيادة التي يجب أن تظهر في هذه اللحظات بالذات”.