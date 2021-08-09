مدير الـ “CIA” إلى إسرائيل.. وهذا ما سيتم التباحث فيه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

من المتوقع أن يقوم “مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية “CIA” بيل بيرنز، بزيارة إلى إسرائيل غداً الثلاثاء، هي الأولى منذ توليه منصبه لإجراء محادثات من المتوقع أن تركز على الملف الإيراني.

وسيصل بيرنز إلى تل أبيب وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران بشأن الهجوم الإيراني على ناقلة النفط “ميرسر ستريت” ووسط تصعيد بين إسرائيل و”حزب الله” على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وسيلتقي بيرنز بديفيد بارنيا مدير الموساد، ومن المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وغيره من كبار مسؤولي الدفاع والاستخبارات.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون: “إن المحادثات ستركز على برنامج إيران النووي ونشاط طهران الإقليمي”.

كما من المتوقع أن يزور بيرنز رام الله للقاء رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج. ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنه “من المتوقع أيضًا أن يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس”.