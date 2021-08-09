قبيلة آل مرة القطرية تنظم احتجاجات ردا على إقصائها من الانتخابات التشريعية

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

نظمت قبيلة آل مرة في قطر اليوم الإثنين، احتجاجات سلمية فريدة في البلد الخليجي الذي يعتزم تنظيم أول انتخابات برلمانية في تاريخه، مستثنيا أفراد القبيلة من الترشح لتلك الانتخابات.



وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مشاركون في الاجتماع، عددا كبيرا من الحاضرين في قاعة كبيرة، بينما يتناوب عدد منهم على إلقاء كلمات وخطب تندد بقرار حرمانهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى التي ستجري في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وألقى المحامي البارز، كلمةً في الاجتماع، قال فيها إن على الحكومة إطلاق سراح المعتقلين خلال مهلة يوم واحد فقط، في إشارة إلى عدد من المحتجين القطريين الذين أوقفتهم السلطات الأمنية بتهمة نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية.

وهذا هو أول تحرك على الأرض لمعارضي شروط انتخابات مجلس الشورى بعد أن كانت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة لتلك الاحتجاجات خلال الأيام القليلة الماضية.

وتحظر السلطات القطرية الأحزاب السياسية والتظاهرات، ومن غير المعروف كيف ستتعامل مع مطالب المحتجين في الاجتماع، بعد أن قالوا إنهم متمسكون بموقفهم، وأن احتجاجهم سلمي، لكنهم سيردون في حال تعرضهم لاعتداء من قوات الأمن.