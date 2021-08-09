مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي: أساس استقرار بلادنا هو خروج تركيا والمرتزقة

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

أكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، أن أساس استقرار بلادنا هو خروج تركيا والمرتزقة.



وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي، إننا نسعى لتحرير وطننا ولسنا دعاة حرب، وأنقرة ترى في ليبيا أحد خطوط إنقاذ الاقتصاد التركي.

وتابع، تركيا تستغل الفوضى للحصول على أموال ليبيا، ولن نقبل بوجود المرتزقة والقوات الأجنبية على أراضينا.