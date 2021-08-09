«الغاز الطبيعي.. والخطط المسنقبلية».. بيان مشترك لوزارتى البترول والطاقة المصرية والإسرائيلية

الشارقة - اميمة ياسر - فى مباحثات ثنائية عبر الهاتف، بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرى ووزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرّار، تناول الوزيران التعاون الجارى بين الجانبين فى مجال الغاز الطبيعى، والخطط المستقبلية فيما يخص استقبال الغاز الإسرائيلى لإسالته فى مصانع إسالة الغاز الطبيعى المصرية لإعادة تصديره.

كما تم مناقشة التعاون فى إطار منتدى غاز شرق المتوسط، حيث أكد الوزيران على ضرورة وأهمية تعزيز التعاون الثنائى والمتعدد الأطراف بين أعضاء المنتدى لإطلاق إمكانات الغاز الكاملة فى المنطقة.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرى: "إن تعزيز التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف فى مجال الغاز الطبيعى بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط سيكون له تأثير جوهرى وسيمتد ليتخطى منطقة شرق المتوسط".

ومن جانبها أكدت كارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية: " إن مصر شريك هام لإسرائيل فى كافة المجالات، حيث يكسب التقارب الجغرافى بالإضافة الى تشابه الخصائص البيئية، هذا التعاون فى قطاع الطاقة أهمية كبيرة، أتمنى أن يحقق هذا التعاون مع المهندس طارق الملا النجاح فى الاستفادة من الإمكانات والخبرات لكل دولة بهدف الوصول لأمن الطاقة لكافة شعوب المنطقة".