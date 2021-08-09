شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجهودات مصلحة الجمارك خلال شهر يوليو فى 7 أرقام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزارة المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار وقامت الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية بالإفراج خلال شهر يوليو الماضى عن 11 ألفا و73 شهادة جمركية ونستعرض فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مجهودات مصلحة الجمارك فى الإسكندرية:
- الإفراج خلال يوليو الماضى عن مشمول 11 ألفًا و73 شهادة جمركية وارد نهائى.
- الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن الشهادات بلغت 2 مليار و161 مليونًا و947 ألف جنيه.
- بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالى 5 مليارات و509 ملايين و716 ألف جنيه
- الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و177 شهادة بيان جمركى خلال شهر يوليو الماضى.
- تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 7 ملايين و908 آلاف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس".
- تحصيل رسوم زيادة وزن لـ 560 بيانًا جمركيًا بإجمالى 4 ملايين جنيه و52 ألف جنيه خلال نفس الفترة .
- إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر يوليو الماضي، بلغت 7 مليارات و683 مليونًا و و724 ألف جنيه.