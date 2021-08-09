شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجهودات مصلحة الجمارك خلال شهر يوليو فى 7 أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزارة المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار وقامت الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية بالإفراج خلال شهر يوليو الماضى عن 11 ألفا و73 شهادة جمركية ونستعرض فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مجهودات مصلحة الجمارك فى الإسكندرية: