الأمم المتحدة: ‏8.1 ملايين طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية "طارئة"

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

أكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الاثنين، أن 8.1 ملايين طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة.



جاء ذلك في تغريدة للمنظمة الأممية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشرتها المنظمة الأممية.

وبينت المنظمة أن "8.1 ملايين طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة بسبب الصراع في البلاد".

وتابعت "هذه زيادة ضخمة مقارنة ب1.1 مليون طفل قبل الحرب".

وأردفت المنظمة: "يجب أن تتوقف الحرب حتى يستطيع الأطفال عيش طفولتهم"، دون تفاصيل أخرى.

وتأتي تغريدة المنظمة مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في اليمن، المقرر في 15 أغسطس/ آب الجاري.

‎ومطلع يوليو /تموز الماضي، أفادت "يونيسف" في تقرير لها بأن" أكثر من مليوني طفل في سن التعليم منقطعين حاليا عن الدراسة في اليمن".

وذكر التقرير أن "ثلثي العاملين في التدريس – أي ما يزيد عن 170 ألف معلم، لم يتقاضوا رواتبهم بصفة منتظمة منذ 4 سنوات، فيما تم تجنيد أكثر من 3600 طفل منذ بدء الحرب"