شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 مصابين بكورونا جراء تعطل «الأوكسجين» بأوسيتيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في جمهورية أوسيتيا الشمالية بشمال القوقاز الروسي اليوم الاثنين عن مقتل 9 أشخاص جراء تعطل أنظمة الأوكسجين في مستشفى بمدينة فلاديقوقاز.

وقالت وزارة الصحة في الجمهورية إن سبب وفاة الأشخاص التسعة هو نقص الأوكسجين الناجم عن تعطل المعدات الطبية في المستشفى، بحسب قناة"إر تي عربية"الروسية.

وكان الأشخاص موجودين في قسم العناية المركزة، وهم مصابون بفيروس كورونا.

وذكر القائم بأعمال رئيس الجمهورية سيرجي مينيايلو إنه تلقى تقريرا يفيد بظهور ثغرة في الأنبوب الذي كان يزود محطة الأوكسجين التابعة للمستشفى، مما أسفر عن انقطاع الأوكسجين عن قسم العناية المركزة.

وأشارت السلطات إلى أنه كان هناك 71 شخصا في قسم العناية المركزة أثناء وقوع الحادث.