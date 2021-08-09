رسميا.. برشلونة يحدد مدة غياب اغويرو عن الملاعب

وكانت تقارير إسبانية قد ذكرت، أن أغويرو سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع.

وأكد النادي الكتالوني هذه الأنباء، قائلا في بيان رسمي: "أكدت الفحوصات التي أجريت للاعب الفريق الأول، سيرجيو أغويرو، معاناته من إصابة في ربلة الساق اليمنى، وسيكون الوقت التقريبي للتعافي 10 أسابيع".



وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن أغويرو ربما يفكر في ترك برشلونة، عقب فشل النادي في تجديد عقد صديقه ليونيل ميسي ، لكن اللاعب نفى هذه الأنباء.

وانضم النجم الأرجنتيني المخضرم لبرشلونة، هذا الصيف، عبر صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.