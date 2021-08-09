الحشد الشعبي يطيح باحد الارهابيين ويحبط مخططا في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الأمن والانضباط في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ارهابي ينتمي لمفرزة امنية ضمن ما يسمى ولاية العراق قاطع شمال بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "خلال عملية امنية نوعية نفذتها المديرية تمكنت من القاء القبض على الارهابي والذي ساهم بعدد من العمليات الارهابية سابقا وكان يروم بتنفيذ عمليات تفجير واغتيال داخل العاصمة بغداد.



واضافت انه "تجدر الاشارة إلى أن المتهم قد تم القبض عليه بناءً على امر قبض صادر بحقه وفق احكام المادة ٤ من قانون مكافحة الارهاب".