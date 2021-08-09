لبنان.. رئيس حكومة تصريف الأعمال يخضع للحجر الصحي

وقالت رئاسة الحكومة في تغريدة عبر "تويتر": "ألغى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب جميع مواعيده خلال الأيام المقبلة والتزم بموجبات الحجر، بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقاً أنه مصاب بفيروس كورونا".

وأضافت: "سيعود الرئيس دياب إلى متابعة أعماله بعد إجراء فحص pcr صباح يوم الجمعة المقبل والتأكد من عدم إصابته بالفيروس".