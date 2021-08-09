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صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بكورونا

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انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في ما يلي الجداول:

أبو دشير----------------- 69
أبو غريب----------------- 47
الإسكان ------------------25
الاعلام------------------- 74
البياع --------------------72
التاجي ------------------60
التاجيات -----------------11

الحارثية------------------ 13
الحرية ------------------102
الخطيب -----------------38
الدورة -------------------71
الدولعي -----------------29
الرحمانية ----------------20
السيدية----------------- 66
الشالجية ----------------42
الشرطة الخامسة ----------17
الشرطة الرابعة------------ 14
الشعلة------------------ 68
الصالحية----------------- 15
الطارمية -----------------58
الطوبجي----------------- 17
العامرية----------------- 25
العطيفية -----------------9
العلاوي ------------------19
الغزالية------------------ 74
القادسية----------------- 14
الكاظمية----------------- 55
المحمودية ---------------144
المشاهدة---------------- 9
المعالف ------------------7
المنصور -----------------22
المواصلات ---------------19
النصر والسلام -------------9
الوشاش ------------------14
اليرموك----------------- 15
اليوسفية ----------------22
جكوك ------------------23
حي الجامعة-------------- 57
حي الجهاد ---------------37
حي الخضراء------------- 50
حي العامل ---------------59
حي العدل ---------------33
حي الفرات ---------------43
سبع البور ----------------14
شارع حيفا ---------------14
شاطئ التاجي------------- 17
كرادة مريم ---------------7
ناحية الرشيد -------------20
سكنة جانب الرصافة --------19

المجموع 1778

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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