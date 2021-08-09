1000 قتيل ومصاب شهريا بأفغانستان

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وأعرب في بيان عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع في أفغانستان، في الوقت الذي تستولى فيه حركة طالبان على المزيد من الأراضي، بما في ذلك مدن هامة، من القوات الحكومية، وفي ظل انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها.
ويشار إلى أنه مع بدء الانسحاب الرسمي للقوات الدولية من أفغانستان في الأول من مايو الماضي، شنت حركة طالبان عدة هجمات، وسيطرت الحركة منذ ذلك الحين على أكثر من 160 من 400 منطقة وعاصمة إقليمية.
وأعرب غريفيث عن دعمه لدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار. كما طالب بتوفير الأمن وحرية الحركة لمنظمات الإغاثة.
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