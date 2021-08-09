شكرا لقرائتكم خبر 1000 قتيل ومصاب شهريا بأفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال منسق شؤون الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث أمس «إن أكثر من ألف شخص قتلوا أو أصيبوا بسبب الهجمات في أقاليم هلمند وقندهار وهرات بأفغانستان خلال شهر يوليو الماضي فقط».

وأعرب في بيان عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع في أفغانستان، في الوقت الذي تستولى فيه حركة طالبان على المزيد من الأراضي، بما في ذلك مدن هامة، من القوات الحكومية، وفي ظل انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها.

ويشار إلى أنه مع بدء الانسحاب الرسمي للقوات الدولية من أفغانستان في الأول من مايو الماضي، شنت حركة طالبان عدة هجمات، وسيطرت الحركة منذ ذلك الحين على أكثر من 160 من 400 منطقة وعاصمة إقليمية.

وأعرب غريفيث عن دعمه لدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار. كما طالب بتوفير الأمن وحرية الحركة لمنظمات الإغاثة.